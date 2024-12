Ancora poche ore e Red Bull svelerà il compagno di Max Verstappen nella stagione 2025 di F1. Attualmente, infatti, il team di Milton Keynes ha inserito ancora Sergio Perez nella griglia che è stata pubblicata pochi giorni fa, ma è chiaro che il messicano, salvo clamorose sorprese, ha le ore contate. Il tempo passa, e si avvicina il momento dell’annuncio. A spiegarlo è il consulente della scuderia, Helmut Marko, che a Speedweek ha annunciato: “Tra pochi giorni arriveranno novità per quanto riguarda la nostra coppia di piloti per il prossimo anno. Ci sono molte speculazioni, si parla anche di risarcimento, ma sono complete sciocchezze”, ha aggiunto, in riferimento alle voci secondo le quali a Perez spetterebbe un indennizzo in caso di mancato rispetto dell’attuale contratto.

I possibili sostituti di Perez sono sostanzialmente due, visto che si tratta dei due attuali piloti del team Visa Cash App Racing Bulls, ovvero Liam Lawson e Yuki Tsunoda. In particolare, nonostante sia il primo a sembrare favorito, il secondo ha avuto la possibilità di guidare la RB20 negli ultimi test di fine stagione, raccogliendo ampi consensi in Red Bull: “La squadra è rimasta soddisfatta, ma è solo uno dei tanti talenti che abbiamo tra le nostre fila”, il commento di Marko.

F1: in attesa della decisione della Red Bull, ecco i piloti del 2025

Rimane, quindi, un grosso punto di domanda per quanto riguarda lo schieramento del 2025. Red Bull scioglierà la riserva tra pochi giorni: nel caso la scelta ricadesse proprio su uno tra Lawson e Tsunoda, in Racing Bulls potrebbe finire Isak Hadjar. Ad ogni modo, questa è la griglia attuale:

FERRARI: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

RED BULL: Max Verstappen, Sergio Perez

MCLAREN: Lando Norris, Oscar Piastri

MERCEDES: George Russell, Kimi Antonelli

ASTON MARTIN: Fernando Alonso, Lance Stroll

HAAS: Oliver Bearman, Esteban Ocon

VISA CASH APP RACING BULLS: Liam Lawson, Yuki Tsunoda

WILLIAMS: Alexander Albon, Carlos Sainz

AUDI: Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto

ALPINE: Pierre Gasly, Jack Doohan

In tutto ciò, il primo grande appuntamento del 2025 è già fissato al prossimo 18 febbraio. In questa data verranno svelate le livree di tutti i team in un evento unico che si terrà alla O2 Arena di Londra.