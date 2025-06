Cesc Fabregas mette la prola fine alla vicenda, forse mai realmente cominciata, che lo vedeva in cima alla lista dei desideri dell’Inter per raccogliere l’eredità di Simone Inzaghi.

Cesc Fabregas resterà al Como. Secondo quanto riporta su X il giornalista Davide Zirosky, il presidente del club Mirwan Suwarso ha esluso un addio imminente dell’allenatore per approdare all’Inter.

“Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni, e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club”, sono le parole pronunciate dal manager indonesiano all’SWXS London.

Il numero uno del club lariano e l’allenatore si trovano insieme nella capitale britannica, un viaggio programmato da giorni.

Le parole di Fabregas

E dopo Suwarso, da un convegno a Londra, ha parlato anche lo stesso Fabregas. Ecco le sue parole, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine. Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto. Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa ambizione. Il presidente mi permette di lavorare come voglio, nel modo in cui vedo le cose. Fortunatamente condividiamo la stessa visione, lo stesso obiettivo, che è arrivare il più in alto possibile. Insieme siamo diventati davvero una buona squadra, in una piccola città, in un piccolo club — perché siamo ancora un piccolo club — ma con grandi, grandissime ambizioni per il futuro”.