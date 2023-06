Zinedine Zidane: “Io Ct della Francia? Logico pensarci, ma non è il momento”

“Ho detto spesso che quando vivi la nazionale francese da giocatore e poi diventi allenatore, è logico pensarci. Ma ora non è il momento“. Lo ha detto Zinedine Zidane in un’intervista concessa al magazine GQ, a proposito del suo futuro. L’ex tecnico del Real Madrid – fermo dal 2021 – però non ha perso il desiderio di tornare in panchina: “Non ti stanchi mai della vittoria, non importa quanto vinci”, ha spiegato Zizou che sulla panchina dei blancos ha alzato tre Champions League, due campionati spagnoli (2016-2017 e 2019-2020), due Supercoppe UEFA, due Supercoppe di Spagna e due Coppe del mondo per club. “Essere giocatore e allenatore sono due professioni che non c’entrano nulla l’una con l’altra. Quando chiudi una stagione in panchina sei più stanco di un calciatore”, aggiunge.