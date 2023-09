Turchia, ufficiale: Vincenzo Montella nuovo ct fino al 2026

Vincenzo Montella è il nuovo commissario tecnico della Turchia, adesso è ufficiale. L’allenatore campano, reduce dall’avventura con l’Adana Demirspor, squadra turca di club, resta nel paese anatolico, ma passa alla guida della nazionale turca, un incarico prestigioso con l’obiettivo di qualificarsi per i prossimi Europei e per i prossimi Mondiali. Proprio ieri Montella ha firmato un triennale a Istanbul, si tratta del primo incarico della sua carriera come ct.