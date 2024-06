Torneo Maurice Revello 2024: l’Italia Under 21 vince ma delude, solo 1-0 alla modesta Indonesia

Italia Under 21 deludente al Torneo Maurice Revello 2024 nell’ultima partita della fase a gironi, ma contro l’Indonesia bisognava vincere e il risultato, almeno quello, c’è. Non però la prestazione, perché a Salon, in uno stadio che affaccia incredibilmente su un cimitero, con i loculi ben visibili alle spalle di una delle porte, gli azzurrini – in formazione comunque lontana dalla migliore possibile – non vanno oltre la vittoria di misura contro gli asiatici, firmata da una rete di Raimondo nel primo tempo. Poi, tanta noia, poche chance da una parte e dall’altra, ritmo basso e un po’ di confusione: l’obiettivo secondo posto per i ragazzi di Nunziata è comunque raggiunto e la seconda posizione nel gruppo B consentirà all’U21 di giocare per il terzo e quarto posto domenica contro i padroni di casa e omologhi del girone A della Francia.

Italia subito pericolosa con Pisilli che mette dentro per Raimondo, gli asiatici riescono a sbrogliare la matassa. E rispondono subito: Abuldmanan sfonda bene a destra, salvo poi incartarsi sul più bello. In mezzo a tanti errori tecnici, ci provano con conclusioni però davvero improbabili Fontanarosa, Raimondo e Faticanti, poi al 38′ Raimondo, di proprietà del Bologna e nell’ultima stagione protagonista alla Ternana nonostante la retrocessione, segna il gol del vantaggio raccogliendo un assist perfetto di Pisilli e trovando l’angolino basso dove il portiere avversario non può arrivare. Potrebbe essere l’inizio di un’altra partita, invece nella ripresa i ritmi sono bassissimi e gli indonesiani ben messi in campo concedono poco, in più la squadra di Nunziata è davvero spenta e sbaglia troppo a livello tecnico, così le chance vere sono ridotte al lumicino e la vittoria non può certo soddisfare per il modo nel quale è arrivata contro una rivale così modesta e peraltro U20.