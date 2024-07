Spagna, De La Fuente su Morata: “Uno dei migliori al mondo, negli altri paesi sarebbe un mito”

Luis de la Fuente, ct della Spagna, è intervenuto ai microfoni di Radio MARCA per parlare dell’Europeo vinto di recente: “In Germania vivevamo in una bolla, quindi non abbiamo capito la dimensione della vittoria finché non siamo arrivati qui e abbiamo visto la reazione di tutti gli spagnoli. Il nostro gioco? Per farlo c’è bisogno innanzitutto di una convinzione perché ho visto che il calcio stava andando in un’altra linea di comportamento e di azione. E dopo aver generato quella convinzione bisogna conoscere i calciatori, collocarli nel posto giusto e dare loro la sicurezza di ottenere il miglior risultato possibile“.

“Il mani non fischiato a Cucurella? Episodi del genere possono verificarsi in ogni momento della partita. A volte i dettagli sono a tuo favore, altre contro. Nel calcio ad alti livelli sono proprio i dettagli a fare la differenza, visto che per 5-0 a non vince nessuno, e bisogna saperci convivere – ha aggiunto De La Fuente, che infine ha parlato di Alvaro Morata – Sono d’accordo con lui, è un calciatore a cui manca affetto e riconoscimento da parte dei tifosi. Se fosse un giocatore di un altro paese sarebbe un mito. A mio avviso è uno dei migliori al mondo, dovrebbe avere molti più riconoscimenti per la sua carriera. Spero che continui con noi per molto tempo perché ha ancora molto da dare al calcio spagnolo“.