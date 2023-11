Scontri Brasile-Argentina, Messi: “Poteva finire in una strage, è stato bruttissimo”

In occasione degli scontri sugli spalti del Maracanà tra Polizia brasiliana e tifosi argentini, il capitano dell’Albiceleste Lionel Messi ha deciso di portare la squadra negli spogliatoi: “Era la maniera migliore per riportare la calma, poteva essere una strage. E’ stato molto brutto perché abbiamo visto come picchiavano la gente. Eravamo molto preoccupati per le famiglie e le persone presenti che non sapevano cosa stesse accadendo. A quel punto giocare la partita era passato in secondo piano“.

Messi ha poi spiegato il significato di una vittoria del genere: “Ritengo che sia una delle più importanti conquistate da questo gruppo. Il Brasile è sempre stato fortissimo in casa, per tutta la sua storia, e vincere qui è bellissimo“. Anche il capitano del Brasile, Marquinhos, ha detto la sua su ciò che è successo: “C’era grande preoccupazione perché vedevamo gente in preda al panico. E’ stato spaventoso“.