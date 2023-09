Qualificazioni Mondiali 2026, il Brasile batte 1-0 il Perù: decide Marquinhos al 90′

Il Brasile batte il Perù 1-0 nella seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali del 2026 nella zona Conmebol e sale a punteggio pieno nel girone. All’Estadio Nacional di Lima i verdeoro partono forte, ma per due volte vengono fermati dal Var. All’11’ Neymar e Rodrygo lavorano un pallone per Richarlison che scarica in rete di potenza, ma c’è il fuorigioco di partenza dell’ex Barcellona e Psg. Al 29′ sembra tutto buono: Danilo crossa un pallone al centro della destra, Richarlison solo in area svetta e fa 1-0. Stavolta la bandierina non si alza, ma in sala Var rilevano ancora una volta una posizione irregolare. Qualche minuto dopo altra chance: Neymar penetra in area e da posizione defilata calcia: Gallese para. Il Perù regge, ma al 90′ è un calcio piazzato a decidere il match. Neymar crossa, Marquinhos sbuca sul primo palo e di testa firma il definitivo 1-0. Negli altri risultati, il Cile ha pareggiato 0-0 contro la Colombia, mentre il Venezuela ha battuto 1-0 il Paraguay con un rigore al 93′ di Rondon.