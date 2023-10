Qualificazioni Europei 2024: Montella parte alla grande e la Turchia vince in Croazia, ok Spagna sulla Scozia

Intensa serata in compagnia delle qualificazioni agli Europei 2024 in cui spicca nel girone A la vittoria della Spagna a Siviglia contro la Scozia in un match delicatissimo per non rischiare la clamorosa eliminazione. A passare in vantaggio, in realtà, erano stati i britannici, con la punizione di McTominay che si era insaccata in rete, ma con la lieve spinta di un giocatore scozzese – non fallosa – che però era in fuorigioco. Il Var vede tutto e l’arbitro annulla. Passano pochi minuti e arriva il gol di Morata, che la sblocca e fa tirare un importante sospiro di sollievo agli iberici, quindi ecco nel finale il raddoppio di Sancet su clamoroso regalo della difesa della formazione che comunque resta in testa al girone con 15 punti, a 13 troviamo le Furie Rosse. Serve un punto ancora per qualificarsi a Euro 2024 per la Scozia, visto che la Spagna può ancora superarla – col pareggio sarebbe stato pass matematico – e stesso discorso anche per la Norvegia, che ha battuto per 0-4 il modesto Cipro tornando pienamente in corsa per la qualificazione: spicca la doppietta del solito Haaland, il primo dei due gol davvero meravigliosa.

Nel girone D partita davvero combattuta a Osijek tra la Croazia di Dalic e la Turchia del neo ct Vincenzo Montella. Ed è buona la prima per il tecnico italiano, che con il gol di Burak Yilmaz, gran pallonetto dalla distanza sul portiere in uscita disperata e palla che finisce in rete, costringe alla prima sconfitta in assoluto in casa nelle qualificazioni agli Europei i croati, che nel recupero avrebbero potuto pareggiarla col rigore fischiato da Taylor – il contestato fischietto inglese di Roma-Siviglia – che aveva visto un inesistente fallo di mano dell’interista Calhanoglu, revocando tutto poi al Var. Gli anatolici, con questo successo, si avvicinano sensibilmente alla qualificazione. Nello stesso girone, vittoria della Lettonia sull’Armenia nel pomeriggio.

Sempre più lanciata verso la vittoria del girone la sorprendente Albania di Sylvinho, che ha vita facile contro la Repubblica Ceca – ridotta presto in dieci uomini – piazzando il 3-0, mentre sempre nel gruppo E vince anche la Polonia, ora seconda nel girone, in casa delle Isole Far Oer. Nel gruppo I, dove la sfida tra Svizzera e Israele è stata rinviata per le tensioni geopolitiche, la Romania viene fermata sullo 0-0 in Ungheria contro la Bielorussia, mentre il Kosovo ha vinto facilmente in casa di Andorra ed è tornato pienamente in corsa.