Qualificazione Europei 2024, Ucraina-Italia: esauriti i biglietti per i tifosi italiani

Sold out in meno di 48 ore per la sfida tra Ucraina e Italia, valevole per l’ultimo match del girone di qualificazione degli Europei 2024. Venduti 1789 biglietti ai tifosi italiani, per la sfida in programma lunedì 20 novembre alle ore 20.45 alla ‘BayArena’ di Leverkusen. Prosegue invece la vendita dei tagliandi per la sfida con la Nord Macedonia in programma venerdì 17 novembre allo Stadio Olimpico di Roma.