Olanda, i convocati di Koeman: prima chiamata per il 17enne Hato

Il Ct dell’Olanda Ronald Koeman ha diramato la lista dei convocati per le gare contro Irlanda e Gibilterra, valide per le qualificazioni agli Europei del 2024. Prima chiamata per il 17enne difensore dell’Ajax, Jorrel Hato. L’infortunio del centrale del Bayern Monaco ed ex Juve, Matthijs De Ligt ha spalancato le porte della nazionale maggiore al giovanissimo centrale che proverà a mettersi in mostra. Presenti cinque giocatori della Serie A: Dumfries e De Vrij (Inter), Koopmeiners e De Roon (Atalanta), Reijnders (Milan).

Questa la lista: Portieri: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Fleken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton). Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Girona), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Jorrel Hato (Ajax), Stefan de Vrij (Inter). Centrocampisti: Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (Milan), Marten de Roon (Atalanta), Jerdy Schouten (Psv), Mats Wieffer (Feyenoord), Joey Veerman (Psv). Attaccanti: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (Lipsia), Calvin Stengs (Feyenoord), Wout Weghorst (Hoffenheim).