Olanda-Francia, gol bellissimo di Mbappè: tiro a giro fantastico (VIDEO)

di Giorgio Billone 8

E’ un gol bellissimo quello di Kylian Mbappé in Olanda-Francia, il secondo di serata per il fuoriclasse del Psg. 0-2 in casa degli orange firmato dal fenomeno transalpino che riceve palla fuori area, prende la mira e fa partire un tiro a giro davvero perfetto che si insacca all’angolino, scavalcando il portiere con una parabola davvero magnifica. Ed è 0-2, in alto ecco il video.