Nazionale, Retegui: “Orgoglioso per la convocazione, passo importante per il mio futuro”

Dopo le convocazioni Azzurre stilate dal Ct Roberto Mancini, Mateo Retegui, nuovo attaccante della Nazionale, si è espresso in merito: “Sono felice e orgoglioso di quello che sto vivendo. Per me e per la mia famiglia è un passo molto importante. Sono felice di questa opportunità, di poter rappresentare una delle nazionali più importanti al mondo e me lo sto godendo molto. Devo ringraziare tutti i miei compagni che mi hanno aiutato a poter vivere questo: l’Estudiantes, il Talleres, il Boca e ora il Tigre dove Diego Martinez e il suo staff mi hanno reso un giocatore e una persona migliore”, dichiara a ESPN. L’italoargentino ha poi concluso: “Sto imparando un po’ di italiano, ho iniziato a studiare questa settimana. Vado con una base e speriamo vada tutto bene”.