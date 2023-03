Lucas Leiva si ritira, riscontrato problema cardiaco: “La mia salute viene prima di tutto”

Lucas Leiva ha comunicato di essersi ritirato dal calcio a causa di un problema cardiaco riscontrato durante le visite mediche. Il centrocampista ha giocato per il Liverpool dal 2007 al 17 e ha vinto la Coppa di Lega inglese. Alla Lazio poi è rimasto per cinque stagioni conquistando la Coppa Italia. Il centrocampista è tornato al Gremio lo scorso anno, dove ha giocato 24 partite con la nazionale dal 2007 al 2013. “Sto finendo la carriera dove vorrei, ma non nel modo in cui vorrei. Ero molto fiducioso di poter superare questa situazione, ma non è successo. La mia salute viene prima di tutto”.