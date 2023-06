L’Olanda perde una pedina fondamentale in vista delle Final Four di Nations League, dove sfiderà mercoledì a Rotterdam la Croazia. A causa di un infortunio al polpaccio patito in allenamento non sarà disponibile Matthijs De Ligt. Il difensore del Bayern Monaco sarà sostituito da Daley Blind. A comunicarlo è la federcalcio olandese.