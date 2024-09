Nations League 2024/2025, Reijnders show e l’Olanda vince: Bosnia battuta 5-2. La Germania travolge l’Ungheria

Nessuna sorpresa nel gruppo 3 della Lega A di Nations League 2024/2025. Olanda e Germania travolgono rispettivamente Bosnia e Ungheria e lo fanno con i risultati di 5-2 e 5-0. Tutto facile anche per gli Oranje con un super Reijnders in evidenza. A sbloccare il risultato della partita contro la Bosnia è l’ex Bologna Joshua Zirkzee al 13′. Al 27′ c’è il pareggio di Demirovic, prima dello show del centrocampista del Milan: Reijnders (che poco prima aveva anche colpito una traversa) realizza il gol del 2-1 nel recupero del primo tempo con un inserimento palla al piede in area e un sinistro sotto le gambe del portiere. Al 56′ Gakpo firma la rete del 3-1, ma il 90% del gol è del rossonero che penetra in area e serve al compagno una palla da appoggiare in rete a portiere battuto. La Bosnia prova a restare in partita e trova il 3-2 con l’eterno Edin Dzeko (73′), ma non basta per la rimonta. Anzi, l’Olanda dilaga nel finale. All’88’ c’è il 4-2 di Weghorst. Quattro minuti dopo il definitivo 5-2 di Xavi Simons.

Goleada per la Germania alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf con un netto 5-0 rifilato all’Ungheria. Al 27′ Fullkrug porta in vantaggio i tedeschi. Nella ripresa vanno a segno anche Musiala (58′), Wirtz (66′), Pavlovic (79′) e Havertz (rigore, 81′). Martedì 10 settembre è in programma il big match del girone tra Olanda e Germania.

I risultati di sabato 7 settembre

A3 Germania – Ungheria 5-0 (27′ Fullkrug, 58′ Musiala, 66′ Wirtz, 79′ Pavlovic, 81′ rig. Havertz)

A3 Paesi Bassi – Bosnia ed Erzegovina 5-2 (13′ Zirkzee, 27′ Demirovic, 45+2′ Reijnders, 56′ Gakpo, 73′ Dzeko, 88′ Weghorst, 92′ Xavi Simons)

B1 Georgia – Cechia 4-1 (33′ Kvaratskhelia, 53′ Chakvetadze, 63′ Mikautadze, 66′ Kochorashvili, 80′ Kalvach)

B1 Ucraina – Albania 1-2 (49′ Konoplya, 54′ Ismajli, 66′ Asani)

B2 Repubblica d’Irlanda – Inghilterra 0-2 (11′ Rice, 26′ Grealish)

B2 Grecia – Finlandia 3-0 (23′ Ioannidis, 37′ Kallman, 76′ Ioannidis)

C4 Isole Faroe – Macedonia del Nord 1-1 (9′ Davidsen, 49′ Bardhi)

C4 Armenia – Lettonia 4-1 (6′ Bichakhchyan, 9′ aut. Harutyunyan, 35′ aut. Dubra, 48′ Zelaryan, 86′ Spertsyan)

D2 Moldavia – Malta 2-0 (32′ Caimacov, 45+5′ Nicolaescu)