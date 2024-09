Nations League 2024/2025: l’Inghilterra riparte dalla Lega B con una vittoria sull’Irlanda

Nessuna pietà nei confronti dei vecchi colori bianco-verdi per i due contestatissimi all’Aviva Stadium di Dublino, dove l’Inghilterra batte l’Irlanda nella Lega B – in cui è sprofondata retrocedendo nella scorsa edizione dalla Lega A in cui si trovava nel girone dell’Italia – all’esordio in Nations League. I Tre Leoni, finalisti nelle ultime due edizioni degli Europei, trovano subito tre punti grazie a Declan Rice e Jack Grealish, che in passato hanno vestito la maglia Eire nelle giovanili, per poi scegliere quella inglese per la delusione e la rabbia degli irlandesi. Nonostante i fischi e gli insulti, Rice (non esultando) e Grealish non solo non si scompongono, ma segnano le reti con cui nel primo tempo l’Inghilterra, guidata dal ct ad interim irlandese Carsley (40 partite da capitano con l’Irlanda) che non ha peraltro nemmeno cantato l’inno God save the King, indirizza un match poi gestito bene nella ripresa.

Nelle altre partite delle ore 18, sempre in Lega B netta vittoria della Georgia sulla Repubblica Ceca per 4-1: a Tsiblisi show dei georgiani con il gol, tra gli altri, di Kvaratskhelia su rigore. In Lega C 4-1 anche per l’Armenia nei confronti della Lettonia, infine nella Lega D la Moldavia si è imposta su Malta per 2-0.