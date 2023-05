Mondiali Qatar 2022, Lugano: “Argentina avvantaggiata dalla FIFA”

“L’Argentina è stata aiutata a diventare campione del mondo. Avranno i loro meriti, ma i cinque rigori che hanno avuto sono dubbi e questo è un dato di fatto”. Sono le parole di Diego Lugano, ex capitano dell’Uruguay, secondo cui la FIFA avrebbe favorito l’Argentina nella conquista del titolo mondiale in Qatar. “Messi ha un impatto globale, pensate che la FIFA non lo utilizzi? Brava l’Argentina che ha saputo approfittarne”, ha aggiunto. Poi, si è soffermato sul VAR: “Porta più dubbi che giustizia al calcio. L’arbitro ha un potere troppo grande, può interpretare a suo piacimento in qualsiasi momento”.