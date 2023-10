Liechtenstein-Bosnia interrotta tre volte per lancio di fumogeni: Dzeko va a parlare coi tifosi

Liechtenstein-Bosnia è stata interrotta per il lancio di fumogeni in campo da parte della tifoseria di casa e di quella ospite. Brutti episodi e brutte immagini a Vaduz, dove sui giocatori piovono fumogeni e il tutto genera il caos con l’arbitro che per tre volte interrompe il gioco. Brevi le prime due interruzioni, lunga la terza perché il fischietto del match ha deciso di far rientrare tutto alla normalità. A dare il suo contributo è Edin Dzeko, che va a parlare coi tifosi calmandoli. Dopo dodici minuti di tensioni, si riparte.