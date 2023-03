Juventus, Di Maria dal ritiro dell’Argentina: “Non mi ritiro, voglio continuare”

Impegnato con la Nazionale dell’Argentina, Angel Di Maria ha parlato dalla zona mista al termine dell’allenamento: “Sono rimasto impressionato dalla follia della gente, è incredibile ciò che è successo al ristorante con Messi. Tutti ci chiedono dei biglietti. Domani sarà una festa e mi auguro che fuori non ci siano problemi, non vediamo l’ora di scoprire quello che ci attende“. El Fideo ha poi parlato di futuro: “Non mi ritiro, ho intenzione di continuare. Questo è il posto più bello che ci sia, tornare qui è qualcosa di unico“.