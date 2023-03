Basket femminile, Eurolega 2022/2023: Schio batte Valencia e vola alle Final Four

Grazie al successo in gara-3 contro Valencia, Schio ha staccato il pass per le Final Four di Eurolega 2022/2023. Si tratta di un risultato storico dato che un club italiano non si spingeva così avanti nella competizione da ben 21 anni (l’ultimo a riuscirci fu il Parma). Decisivo il successo per 62-53 ai danni del club spagnolo, propiziato da una super Astou Ndour, miglior realizzatrice della serata con 17 punti. Salvo il primo quarto, chiuso sul +2 da Valencia, Schio è sempre stato avanti nel punteggio ed ha meritato l’accesso alle Final Four. Serata indimenticabile per il PalaRomare, che ha incitato le proprie atlete dal primo all’ultimo minuto, festeggiando poi con loro alla fine.