La Ternana torna alla vittoria e lo fa ai danni del Bari per 1-0. Al 19′ si sblocca il risultato: Palumbo mette l’assist, la firma del gol però è di Partipilo con un mancino letale. Seconda partita senza vincere per i pugliesi che restano a 50 punti e subiscono il sorpasso del Sudtirol, ora terzo in classifica. La squadra di Lucarelli dà ossigeno alla classifica e si porta all’undicesimo posto.