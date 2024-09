L’Italia Under 21 batte 7-0 San Marino come all’andata: poker di Esposito in vista della Norvegia

A Latina come a Serravalle. La nazionale azzurra under 21 batte San Marino 7-0 come nel match di andata delle qualificazioni agli Europei di categoria del 2025 in Slovacchia. In evidenza Esposito, autore di quattro gol, mentre Bove apre le marcature e serve anche un assist per il bomber dello Spezia. Oltre ad un autogol di Matteoni, a referto c’è spazio anche per Raimondo, autore del momentaneo 6-0 su assist di Ruggeri. Le uniche note stonate riguardano gli infortuni: Fazzini e Baldanzi sono stati costretti ad uscire e dovranno essere valutati in vista della sfida contro la Norvegia, in programma martedì 10 a Stavanger (18.30). Gli azzurrini al momento sono primi con 18 punti e una partita in più della Norvegia (15) e due in più dell’Irlanda (13).

Nella prima mezz’ora l’Italia muove il pallone, ma senza quella velocità necessaria per trovare varchi nella bassa difesa sanmarinese. La prima occasione ce l’ha Fazzini che al 5′ entra in area, trova lo spazio per il tiro e calcia trovando la deviazione in corner di Amici. Poco dopo è Baldanzi ad avere la palla dell’1-0, ma il portiere avversario si supera nuovamente. La partita dei due talenti scuola Empoli finisce anzitempo: Fazzini esce al 13′ dopo un problema muscolare, mentre il romanista Baldanzi dà forfait dopo una contusione alla schiena. A realizzare l’1-0 degli azzurrini è Bove che al 34′ si coordina dal limite dell’area e lascia partire un destro che termina sotto la traversa. Imprendibile per Amici, che al 37′ fa il possibile per evitare il 2-0: il portiere mette la mano sul grande sinistro di Ruggeri, la palla sbatte sulla traversa e torna in campo, ma Matteoni nel tentativo di anticipare Esposito fa autogol.

Per Esposito l’appuntamento col gol è rinviato nella ripresa. Al 58′ Bove pennella in area un cross da calcio piazzato, l’attaccante dello Spezia sbuca sul secondo palo e col piatto al volo firma il 3-0. È il gol che dà il via alla goleada. Esposito ne realizza altri tre. Al 76′, dopo un tocco morbido di Bove che sbatte sulla traversa e cade sulla linea, il bomber dello Spezia sfrutta un errore di Amici e deposita in rete. Tempo due minuti e c’è il 5-0: stavolta fa tutto Esposito che finta sul sinistro, rientra sul destro e da posizione defilata lascia partire un tiro a giro imprendibile per il portiere avversario. Nel recupero, dopo il 6-0 momentaneo di Raimondo su suggerimento di Ruggeri, l’attaccante di proprietà dell’Inter esce vincitore da una mischia e scaraventa in rete il pallone del definitivo 7-0. Ora c’è la Norvegia.