Italia-Ucraina domani in tv: orario e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Tutto pronto per la sfida Italia-Ucraina, visibile domani in tv: ecco le informazioni su orario e diretta streaming del match, valevole per la sesta giornata della fase a gironi delle qualificazioni agli Europei 2024. Obiettivo riscatto per gli azzurri, reduci dal deludente pareggio contro la Macedonia del Nord a Skopje e determinati a riscattarsi al più presto. La speranza è di farlo davanti ai propri tifosi, allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, contro una diretta concorrente per la qualificazione agli Europei. Appuntamento alle ore 20.45 di domani, martedì 12 settembre, diretta tv su Rai Uno, diretta streaming su Rai Play.