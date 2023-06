Italia U20, Nunziata: “Splendida esperienza, grande vittoria coinvolgere i tifosi”

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana U20, Carmine Nunziata, ricevuto insieme alla squadra dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella sede della Federcalcio dopo il secondo posto al Mondiale di categoria, ha raccontato le sue sensazioni: “È stata una splendida esperienza, al di là del giocare un mondiale che così era inaspettato. La grande vittoria è stata coinvolgere i tifosi qui in Italia. I ragazzi poi sono stati splendidi, giocando anche un buon calcio. Quello che cerchiamo di fare è ottenere risultati attraverso il gioco. Non è facile ma con la disponibilità dei ragazzi e grazie a quello che facciamo in nazionale, ci stiamo provando e riuscendo. Questa esperienza è fondamentale perché li aiuta a crescere. Sono ragazzi che cominciano a giocare in Serie C a 20 anni, negli altri paesi a 16-17 sono già nei campionati principali”.

Sulla possibilità che i suoi ragazzi crescendo riescano a fare una carriera importante: “Quanti non lo so, ma ci sono ragazzi importanti. Perché al di là del secondo posto abbiamo vinto tanti premi a livello individuale come quello di miglior portiere, miglior marcatore e miglior giocatore del torneo”.