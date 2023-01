Italia, Mancini: “I giovani devono giocare. Parole Dino Baggio? Bisogna stare attenti”

“Bellingham? L’Italia ha questo tipo di giocatori, ma in Inghilterra fanno giocare i ragazzi bravi”. Lo ha detto il Ct della nazionale italiana Roberto Mancini a margine della conferenza di presentazione delle nuove maglie azzurre targate Adidas. Su Scamacca, attaccante del West Ham: “Sta facendo bene in un campionato difficile, ha bisogno di almeno sei mesi per ambientarsi e migliorare. I giovani devono giocare, che sia in Italia o all’estero”.

E sul caso delle parole di Dino Baggio su Vialli: “Le parole di Dino Baggio? Bisogna andarci coi piedi di piombo. Queste cose accadono a chi è stato giocatore e a chi non gioca. Bisogna stare attenti”. Sull’amico fraterno da poco scomparso: “Vialli era un grande uomo e abbiamo perso una grande persona. Devo ringraziare il presidente Gravina per averci dato la possibilità di lavorare insieme. Gli anni dell’Europeo per lui sono stati belli e gli hanno dato una gioia. È immortale, sarà sempre con noi, ha lasciato molto nel cuore di ogni calciatore che lo ha conosciuto”. Infine, sulla sfida con l’Inghilterra alle qualificazioni agli Europei: “Contro l’Inghilterra non sarà una partita semplice, è una delle nazionali più forti al mondo, vorranno fare bene da subito. Spero di avere tutti i ragazzi a disposizione”.