Italia-Malta, Marcolini: “Difficile affrontare questo tipo di squadre, ma sono contento dei ragazzi”

Michele Marcolini, ct di Malta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Italia: “Affrontare squadre del genere è molto complicato per noi, come dimostra la qualità delle due reti subite nel primo tempo, due colpi da biliardo. Sono felice di ciò che mi hanno dato i giocatori. Abbiamo provato a tenere a lungo la palla per evitare di lasciare il gioco in mano all’Italia, ma ci siamo riusciti sono il parte. Se la differenza è questa, perdi energie e si fa dura. L’Italia è una squadra di grande qualità che ha reagito molto bene in un momento complicato“.