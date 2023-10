Italia-Malta, Donnarumma: “Sono state 24 ore particolari, ma siamo concentrati”

“Sono state 24 ore particolari, ma sicuramente non intaccheranno la squadra e il nostro percorso. Noi siamo concentrati sull’allenarci, sul giocare e quindi penseremo alla partita di domani: siamo super pronti a dare tutti noi stessi per vincere la partita. Questo non ha intaccato il morale della squadra”. Lo ha detto il portiere e capitano dell’Italia, Gianluigi Donnarumma in conferenza stampa alla vigilia del match contro Malta, valido per le qualificazioni a Euro 2024. “Noi abbiamo iniziato un percorso e cerchiamo di vincere tutte le partite, è il nostro obiettivo – spiega il portiere azzurro, che sette anni fa debuttò in nazionale proprio a Bari -, seguiamo costantemente l’allenatore, ci alleniamo in maniera intensa, pensiamo partita dopo partita e adesso pensiamo a domani, che sarà una partita difficile come tutte. Dovremo esserci con la testa giusta e cercare di portare a casa questi tre punti. Poi penseremo alla partita con l’Inghilterra, che sarà difficile ma andremo lì per vincere”. Poi conclude sugli elogi di Spalletti in occasione del ritorno a San Siro: “Ringrazio il mister per le parole, ha ragione: sul talento bisogna lavorarci sempre, è quello che ho sempre detto e penso che bisogna sempre crescere, lavorare. Non si è mai arrivati, lavorare sul talento è la cosa più importante per crescere di più. Poi sicuramente quei giorni non sono stati facili, ma con l’aiuto di tutta la squadra è stato più semplice”.