Miami Open 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 24 marzo con Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Miami per la giornata di venerdì 24 marzo 2023. C’è l’esordio di Jannik Sinner contro il serbo Djere, ma anche quello del numero uno al mondo Carlos Alcaraz contro l’argentino Bagnis. A livello femminile scende in campo la seconda testa di serie Aryna Sabalenka, che aprirà la sessione serale. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA GIOVEDI’ 23 MARZO (ORARI ITALIANI)

STADIUM

Ore 17:00 – (7) Sakkari vs Andreescu

a seguire – (9) Fritz vs (WC) Nava

a seguire – (1) Alcaraz vs Bagnis

Non prima delle 00:00: Rogers vs (2) Sabalenka

a seguire – Daniel vs (13) Zverev

GRANDSTAND

Ore 16:00 – Wolf vs (6) Rublev

a seguire – (Q) Gracheva vs (4) Jabeur

a seguire – (WC) Montgomery vs (19) Keys

a seguire – (5) Garcia vs Cirstea

Non prima delle 00:00: (3) Ruud vs Ivashka

BUTCH BUCHOOLZ

Ore 16:00 – Pella vss (24) Shapovalov

a seguire – (10) Sinner vs Djere

a seguire – Huesler vs (16) Paul

a seguire – (15) Kvitova vs Noskova

a seguire – Fernandez vs (9) Bencic

COURT 1

Ore 16:00 – (18) Alexandrova vs Townsend

a seguire – (16) Krejcikova vs Sasnovich

a seguire – Kenin vs (28) Kalinina

a seguire – (Q) Struff vs (21) Dimitrov

COURT 2

Ore 16:00 – (Q) Muchova vs (32) Zhu

a seguire – (31) Bouzkova vs Blinkova

a seguire – Doppio

a seguire – (26) Zhang vs (WC) Andreeva

COURT 5

Ore 16:00 – (22) Bautista Agut vs Ruusuvuori

a seguire – (31) Schwartzman vs Wu

a seguire – (29) Kecmanovic vs Humbert

a seguire – Lajovic vs (30) Cressy

COURT 7

Ore 16:00 – (17) Pliskova vs Wang

a seguire – Vondrousova vs (11) Kudermetova

a seguire – Popyrin vs (26) Van De Zandschulp

a seguire – (20) Davidovich Fokina vs Nakashima