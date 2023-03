Inghilterra-Ucraina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Inghilterra e Ucraina, valevole per la seconda giornata di qualificazioni agli Europei 2024. Il percorso dell’Ucraina, che non è scesa in campo nella prima giornata essendo le squadre dispari nel girone, comincia da Londra, contro i Tre Leoni. La squadra di Southgate deve ripartire dal primo tempo di Napoli contro l’Italia, ma allo stesso tempo deve evitare cali come quello nella ripresa, che rischiava di costare caro. L’ultimo confronto tra le squadre risale a Euro 2020 e in quel caso fu l’Inghilterra a vincere. Succederà anche stavolta? Secondo i bookmakers, molto probabilmente sì. La sfida è in programma oggi, domenica 26 marzo alle 18:00 a Wembley. Diretta in chiaro su Canale 20, ma anche tramite abbonamento su Sky Sport Uno e in streaming su NOW e Sky Go.