Highlights e gol Far Oer-Polonia 0-2, qualificazioni Euro 2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 69

Gli highlights e i gol di Isole Far Oer-Polonia 0-2, incontro valevole per la settima giornata del gruppo E delle qualificazioni a Euro 2024. I polacchi non falliscono la trasferta esotica ma non certo insormontabile delle Far Oer, approfittano della sconfitta della Repubblica Ceca e ora si apprestano a una sfida forse decisiva con la Moldavia. Decisivi i gol di Szymanski in apertura di partita e di Buksa nel secondo tempo. Padroni di casa che pagano anche il rosso ad Askham a inizio ripresa.

GLI HIGHLIGHTS