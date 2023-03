Highlights e gol Irlanda-Francia 0-1: qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 9

Il video con gli highlights e i gol di Irlanda-Francia 0-1, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. L’Eire lotta in lungo e in largo, ma è costretta a capitolare nel secondo tempo per una palla persa in uscita che viene rubata da Pavard, abile a calciare con violenza sotto la traversa. Dopo la vittoria sfavillante con l’Olanda, di misura e di sofferenza per i galletti in terra irlandese. In alto ecco le immagini salienti.