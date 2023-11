Grecia-Francia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Grecia-Francia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Gli uomini di Deschamps dopo la goleada ai danni di Gibilterra sono attesi dalla trasferta di Atene contro un’altra squadra che non potrà accedere direttamente alla prossime competizione continentale, ma che punta ai playoffs di marzo. La sfida è in programma oggi, martedì 21 novembre, alle 20:45. Sarà possibile seguire il match in chiaro sul Canale 20 oppure tramite Diretta Gol sui canali Sky Sport e in streaming su Mediaset, Infinity, Sky Go e NOW.

QUALIFICAZIONI EURO 2024: RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO