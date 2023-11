Gibilterra-Olanda oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Gibilterra-Olanda, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. La piccola selezione di Gibilterra proverà a mettersi alle spalle la pesantissima goleada subita poche sere fa dalla Francia. Non sarà facile, in particolare contro l’altra squadra più forte del girone e reduce da quattro successi nelle ultime cinque uscite. La sfida è in programma oggi, martedì 21 novembre, alle 20:45. Sarà possibile seguire il match tramite Diretta Gol sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

