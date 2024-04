Germania, Nagelsmann: “Ai giocatori piace venire in nazionale quando il club è in crisi, come al Bayern Monaco”

Il CT della nazionale tedesca Julian Nagelsmann ha parlato in zona mista durante la riunione degli allenatori al workshop UEFA a Düsseldorf. In questa occasione l’ex Lipsia non ha risparmiato qualche frecciatina nei confronti del Bayern Monaco, che lo ha esonerato nonostante gli ottimi risultati conseguiti nello scorso campionato: “Ci sono giocatori a cui piace venire in nazionale quando le cose non vanno bene nel club. Potrebbe essere proprio il caso del Bayern. Ma ci sono anche giocatori che portano con sé lo slancio del club. In generale non valuto la situazione sportiva dei club, ma piuttosto quella dei singoli giocatori. Naturalmente una cosa causa l’altra, lo si vede allo Stoccarda“. Il CT teutonico però ha concluso ribadendo l’importanza dei giocatori della formazione bavarese per gli equilibri della Mannschaft: “I giocatori del Bayern hanno tutti molta esperienza e sanno separare bene le cose quando le cose non vanno bene nel club. Hanno comunque qualità che ci aiuteranno in Nazionale“.