Formazioni ufficiali Guatemala-Nuova Zelanda, Mondiali Under 20 2023

Le formazioni ufficiali di Guatemala-Nuova Zelanda, partita valevole per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali Under 20 2023. Entrambe le squadre vogliono partire bene, magari con una vittoria così da mettere in discesa il discorso qualificazione. Match che si prospetta equilibrato, con la compagine oceanica leggermente favorita. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.00 di sabato 20 maggio. Di seguito, le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

GUATEMALA: Moreno Alfaro, Cabrera, Cardona, Dominguez, Franco, Gaitan, Juarez, Montano Cardenas, Ordonez, Santos, Uriaz Batres.

NUOVA ZELANDA: Sims, Colloty, Conchie, Herdman, Hughes, Jarvie, Karunaratne, Surman, Manuel, Supyk, Kelly.