Federcalcio Argentina: “Retegui convocato dall’Italia? Rispettiamo la sua personale decisione”

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, in vista delle prossime gare di qualificazione agli Europei 2024, dovrebbe convocare anche Mateo Retegui, capocannoniere del campionato argentino con 6 gol in 7 partite con la maglia del Tigre. L’attaccante ha il passaporto italiano grazie al nonno materno originario di Canicattì e ha dato immediata risposta positiva alla chiamata di Mancini, ma avrebbe anche potuto attendere la chiamata di Lionel Scaloni per giocare con la maglia dell’Argentina. A tal proposito la Federcalcio dell’Albiceleste ha dimostrato di comprendere la scelta del ventitreenne: “In ogni caso, e una decisione personale e come tale va pienamente rispettata”.

Nel frattempo la stampa argentina ha spiegato che Retegui partirà per l’Italia sabato 18 marzo in modo tale da mettersi a disposizione di Mancini”. In questo modo l’Argentina perderà ogni possibilità di chiamarlo in futuro se Retegui metterà piede in campo, anche per un solo minuto, nelle partite ufficiali (eliminatorie di Euro 2024) dell’Italia contro Inghilterra e Malta del 23 e 26 marzo. Se invece resterà in panchina in entrambe le occasioni, Scaloni potrebbe ancora chiamarlo.