Europei Under 21: poker della Francia sulla Svizzera, entrambe però conquistano i quarti

La Francia cala il poker sulla Svizzera, termina 1-4 l’ultima sfida valevole per i gironi degli Europei Under 21. Entrambe però conquistano il passaggio ai quarti di finale della competizione.

Bel primo tempo tra le due formazioni, che chiudono i primi quarantacinque minuti sul punteggio di 1-1. Subito l’occasione del vantaggio per la Francia che, al 12esimo minuto di gioco, conquista un rigore. A posizionarsi sul dischetto è Gouiri, lo stesso che è riuscito a guadagnarlo, lo trasforma perfettamente calciando centralmente. Poco dopo la grande occasione per gli svizzeri e poi il vantaggio: è il 34simo quando Ndoye scende bene sulla fascia, entra in area e riceve un passaggio da Amdouni. L’attaccante insacca bene col mancino spiazzando Chevalier. La ripresa viene caratterizzata da ritmi alti e qualità di gioco. Sono i francesi però a conquistare la vittoria. Il raddoppio arriva al 66’ e viene messo a segno da Barcola: è quest’ultimo a recuperare palla a metà campo e a partire in contropiede, effettuando un grande uno-due con Gouiri. Il numero 17 si ritrova poi a due passi dalla porta, non gli resta che insaccare in rete. Il tris arriva poi dieci minuti più tardi quando Cherki entra in area e lascia partire un destro che spiazza totalmente, sotto la traversa, il portiere avversario. Sigillo messo a segno invece da Caqueret all’82esimo quando riceve un assist centralmente e lasciare partire un destro dalla distanza.