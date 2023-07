Europei Under 21 2023, Ucraina show: semifinale e pass olimpico. Francia eliminata

L’Ucraina batte la Francia 3-1, si qualifica per la semifinale contro la Spagna agli Europei Under 21 e conquista il pass olimpico per Parigi 2024 (insieme alle Furie Rosse ed Israele). Un’impresa in rimonta firmata Sudakov e Bondarenko, ma che porta il segno del rientrante Mykhaylo Mudryk che realizza un assist e conquista il rigore del momentaneo 1-1 dopo il vantaggio francese. La nazionale di Ripoll infatti parte bene grazie alle fiammate dei talenti scuola Lione. Al 6′ Barcola sfonda sulla destra e dà il via all’azione che apre la strada per il tiro a Cherki che col destro non riesce a dare potenza: Trubin blocca. Al 19′ gli stessi interpreti orchestrano l’azione che vale l’1-0: su tocco dell’esterno del Lione, il compagno di squadra con una finta di corpo evita due difensori e da due passi calcia in rete con potenza. L’Ucraina però c’è, mostra la stessa identità di gioco vista nell’ottima fase a gironi, con un Mudryk in più. E se la nazionale di Rotan completa la rimonta entro il 45′, gran parte del merito è proprio del costosissimo attaccante del Chelsea.

Al 30′ Mudryk accelera sulla sinistra, penetra in area e subisce il fallo da rigore di Kalulu: dagli undici metri Sudakov non sbaglia. Al 44′ altra magia di Mudryk, che stavolta premia l’inserimento centrale di Sudakov con un lancio sublime: al resto pensa il centrocampista dello Shakhtar che non sbaglia né il controllo né il dribbling su Chevalier, ma soprattutto non manca lo specchio con l’appoggio a porta vuota. La Francia va negli spogliatoi con il rimpianto di un palo interno colpito da Barcola con un tiro dalla sinistra. Nel secondo tempo il Ct Ripoll si gioca la carta del doppio centravanti con Wahi e Kalimuendo che confezionano il gol del pari al 71′, ma il Var annulla per fuorigioco. L’assedio finale è inutile, perché all’86’ Bondarenko su imbeccata di Nazarenko realizza il 3-1 definitivo che vale semifinale e pass olimpico.