Europei Under 17, i baby azzurri partono bene: vittoria in 10 uomini contro la Polonia

L’Italia soffre ma parte col piede giusto nella fase finale degli Europei Under 17. All’esordio nel torneo – l’unico mai vinto da una squadra azzurra giovanile – la squadra di Massimiliano Favo batte 2-0 la Polonia nonostante l’inferiorità numerica per quasi un tempo di gioco e conquista i primi tre punti del girone C. All’AEK Arena di Larnaca gli azzurrini partono forte, poi arretrano il baricentro e soffrono. Al 2′ Mosconi sfonda sulla destra e scarica a centro area per Liberali, che calcia di prima intenzione trovando la risposta in tuffo di Pruschniewski. La rete è solo rimandata. Tre minuti più tardi Di Nunzio sguscia via sulla sinistra e serve Mosconi, che col mancino deposita in rete da pochi passi. La rete però scuote la Polonia, che da quel momento in poi si affaccia più volte con pericolosità dalle parti di Longoni. Un errore del portiere palla al piede favorisce l’occasione di Pietuszewski che ha la palla del pareggio ma la spreca.

Al 14′ altra chance. Cross dalla destra di Szczepaniak, Adkonis di testa tutto solo manda a lato. Il numero 10 polacco al 18′ inventa con un filtrante per Izunwanne, ma Longoni è provvidenziale nell’uscita bassa. Al 53′ si complica il compito degli azzurrini che rimangono in inferiorità numerica per un fallo di Natali su Izunwanne: l’arbitro estrae il rosso diretto per il difensore italiano. A salvare l’Italia è il solito Longoni che al 59′ vola sul colpo di testa di Pietuszewski. Nel momento di maggiore sofferenza, la squadra di Favo raddoppia. Dopo un salvataggio difensivo provvidenziale, Ballo ribalta l’azione e serve Mosconi, che si allarga e crossa: a centro area è Coletta a girare in rete col destro. L’Italia, dopo aver affrontato i pari categoria polacchi, dovrà vedersela venerdì 24 maggio (ore 17 italiane) al Dasaki Achnas Stadium con la Slovacchia e lunedì 27 (ore 17 italiane) al Paralimni Municipal Stadium ‘Tasos Markou’ con la Svezia. E lo farà con i primi tre punti in classifica.