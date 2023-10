Europei 2024, in vendita da oggi 1,2 milioni di biglietti: prezzi da 30 euro

Parte la caccia ai biglietti in vista di UEFA EURO 2024. Iniza quest’oggi, 3 ottobre 2023, la richiesta di tagliandi attraverso la piattaforma ufficiale della Uefa. Dei 2,7 milioni di biglietti oltre l’80% sarà disponibile per i tifosi delle squadre partecipanti e per il pubblico in generale. I biglietti saranno disponibili a partire da 30 euro con 1 milione di biglietti disponibili per meno di 60 euro.

Oltre 1,2 milioni di biglietti saranno disponibili nel periodo di richiesta dal 3 ottobre (alle 14:00 italiane) al 26 ottobre 2023 e i fans possono già creare il proprio account ed essere pronti per quando inizierà il processo di richiesta. I biglietti verranno assegnati tramite una lotteria equa e trasparente. Ogni richiedente avrà le stesse possibilità di successo, indipendentemente da quando verrà presentata la domanda tra il 3 ottobre e il 26 ottobre 2023.

Coloro che non avranno successo nella fase della lotteria di ottobre 2023 verranno automaticamente inseriti nel programma “Fans First”. Questi tifosi saranno i primi a essere informati sulla nuova disponibilità dei biglietti per UEFA EURO 2024 (ad esempio a seguito di pagamenti non andati a buon fine). I sostenitori del gruppo “Fans First” avranno un periodo di priorità esclusivo per acquistare tali biglietti in base alla loro posizione iniziale nella lotteria. Nell’ottica di favorire l’accesso del maggior numero possibile di tifosi, i richiedenti potranno richiedere un massimo di quattro biglietti per partita e verranno assegnati solo i biglietti per una partita al giorno per richiedente.

Un ulteriore milione di biglietti sarà messo in vendita – in stretta collaborazione con le federazioni nazionali interessate – ai tifosi delle squadre partecipanti dopo il sorteggio della fase finale del torneo il 2 dicembre di quest’anno.