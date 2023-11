Euro 2024, svelato il pallone ufficiale: si chiamerà ‘Fussballliebe’ e aiuterà il Var

Si chiamerà “Fussballliebe” il pallone ufficiale di Euro 2024, caratterizzato dalla tecnologia Adidas Connected Ball che fornisce una visione unica di ogni elemento del movimento della palla, aiutando così il processo decisionale dell’assistente video arbitrale della Uefa. “Siamo fiduciosi che ‘Fussballliebe’ (in tedesco ‘amore per il calcio’, ndr) segnerà un altro passo avanti nel nostro impegno verso l’eccellenza“, ha dichiarato il direttore tecnico Uefa, Zvonimir Boban.

“Il design di ‘Fussballliebe’ rappresenta il movimento della palla e l’energia del gioco attraverso un disegno che raffigura ali nere accentuate da bordi, curve e punti colorati. L’uso dei vivaci colori rosso, blu, verde e arancione vuole celebrare sia la vivacità che le nazioni in competizione portano al torneo, sia la pura semplicità e passione del calcio” si legge. Inoltre, sul pallone – accanto al nome delle città ospitanti – appaiono le illustrazioni degli impianti della manifestazione. Realizzato con materiali a base biologica più sostenibili rispetto a qualsiasi precedente pallone ufficiale Adidas, ogni strato del pallone è stato adattato per includere materiali come fibre di mais, canna da zucchero, pasta di legno e gomma.