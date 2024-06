Euro 2024: Spagna ai quarti, Georgia battuta 4-1 in rimonta

La Spagna supera in rimonta la Georgia e si guadagna l’accesso ai quarti di finale di Euro 2024. Al RheinEnergieStadion di Colonia finisce 4-1 per la formazione di Luis de la Fuente, che dopo essere passata in svantaggio a causa dell’autorete di Robin Le Normand, è riuscita a ribaltare la gara grazie ai gol di Rodri, Fabian Ruiz, Nico Williams e Dani Olmo. Nonostante il gol subito in avvio, le Furie Rosse hanno sempre avuto in mano il pallino del gioco, meritandosi un posto tra le prime otto d’Europa. Ora ci sarà la grande sfida contro i padroni di casa della Germania, in una gara che promette scintille tra due delle formazioni più forti del continente. Si chiude invece un Europeo storico per la Georgia, che alla prima partecipazione alla fase finale della massima rassegna continentale ha raggiunto un’insperata qualificazione agli ottavi, e abbandona dunque la competizione a testa altissima.

LA CLASSIFICA MARCATORI

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATI

LA CRONACA DEL MATCH – De la Fuente conferma il solito 4-3-3 con gli stessi interpreti che ha fatto benissimo finora nella competizione: Unai Simon tra i pali, linea difensiva composta da Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella. In mediana Rodri, con Pedri e Fabian Ruiz ai suoi lati, mentre il tridente offensivo è composto da Yamal, Morata e Nico Williams. Sagnol risponde con un difensivo 5-3-2 con Mamardashvili in porta, difesa con Kakabadze, Gvelesiani, Kashia, Dvali e Lochoshvili. A centrocampo spazio a Chakvetadze, Kiteishvili e Kochorashvili, mentre davanti confermatissimi Mikautadze e Kvaratskhelia.

I primi minuti sono completamente appannaggio della formazione spagnola, che preme fin dall’inizio dentro la metà campo avversaria. L’occasione principale arriva dopo dieci minuti con il colpo di testa di Carvajal sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Mamardashvili conferma i suoi riflessi felini mostrati in questo Europeo e si oppone salvando la propria squadra. Alla prima ripartenza però la Georgia passa in vantaggio: Mikautadze difende benissimo il pallone e pesca sulla corsa Kakabadze, il quale mette in mezzo un cross a mezza altezza, su cui Le Normand si oppone per anticipare Kvaratskhelia ma manda nella sua porta. Al 18′ dunque è avanti a sorpresa 1-0 la squadra di Sagnol. La Spagna si riversa subito in attacco alla ricerca del pari, ma la formazione caucasica si difende bene ed è pericolosa in contropiede. Mamardashvili è bravissimo a negare il gol a Nico Williams, ma il gol è nell’aria e arriva poco dopo con Rodri, che al 39′ trova un preciso diagonale mancino dal limite dell’area e fa 1-1.

A inizio ripresa Kvaratskhelia va vicino all’eurogol con un tiro da metà campo che coglie Simon fuori dai pali, ma il pallone si spegne di poco sul fondo. Subito dopo è la Spagna a portarsi in vantaggio al 52′: Yamal pennella un cross al bacio per l’inserimento di Fabian Ruiz, che colpisce di testa tutto solo e sigla la rete del 2-1. La nazionale iberica va più volte vicina al tris, ma la scarsa precisione sotto porta e il solito grande Mamardashvili glielo impediscono. Al 75′ però la rete del 3-1 arriva comunque con Nico Williams, che parte da metà campo in contropiede, e dopo aver saltato secco il suo difensore fredda l’estremo difensore avversario con il piattone sotto la traversa. Yamal ci prova ma non riesce a trovare la rete, che invece arriva per merito di Dani Olmo al minuto 83: dribbling secco e sinistro a giro nell’angolino da parte del trequartista del Lipsia, che firma così la rete del definitivo 4-1.