Euro 2024: l’Ucraina rimonta la Slovacchia, ribaltone in classifica nel Girone E

Vince in rimonta l’Ucraina di Rebrov: battuta 2-1 la Slovacchia dell’ex Napoli, Francesco Calzona. La nazionale ucraina ribalta il vantaggio di Schranz nel primo tempo con i gol di Shaparenko al 54′ e Yaremchuk all’80’. La vittoria dei ragazzi di Rebrov riapre completamente il tema qualificazione nel Girone E di Euro2024, in attesa della partita di domani tra Belgio e Romania. Duro colpo per la squadra di Calzona che va ko dopo la vittoria col Belgio e perde Hancko per infortunio.

IL RACCONTO DEL MATCH

Un primo tempo in crescendo quello tra Slovacchia e Ucraina, inizialmente entrambe le squadre si studiano, cercando i punti deboli per colpire gli avversari. Leggermente meglio la Slovacchia che prende in mano le redini del gioco e schiaccia l’Ucraina nella propria area. Trubin salva l’Ucraina due volte su Haraslin, ma al 18′ non può nulla sul colpo di testa di Schranz che segna il suo secondo gol a Euro 2024. La reazione dell’Ucraina arriva al 28′, con Dovbyk che viene murato sulla conclusione da Skriniar e guadagna un angolo prezioso. Al 34′ poi pericolosissima la nazionale ucraina con un palo colpito da Tymchyk e due minuti dopo un’uscita splendida di Dubravka su Mudryk evita il pari. Nel finale della prima frazione brivido per Trubin che deve estendersi al massimo per parare il tentativo di Haraslin.

Nel secondo tempo invece viene fuori tutto quello che fin qui era mancato all’Ucraina: gioco, rapidità nei passaggi e precisione. Dopo l’erroraccio sotto porta di Dovbyk al 51′, ci pensa Shaparenko a riaprire le chance di qualificazione dell’Ucraina siglando l’1-1: cross di Zinchenko e piazzato vincente che batte Dubravka. L’Ucraina dopo il pareggio sembra averne di più, mentre la Slovacchia arranca e perde Hancko per infortunio. Al 74′ vicina al raddoppio la nazionale di Rebrov con il palo di Mudryk e subito dopo, l’assedio ucraino, paga: Tymchyk scodella per Yaremchuk che con un tocco morbidissimo supera Dubravka. Pubblico ucraino in estasi e rimonta completata. A poco serve il forcing finale della squadra di Calzona.