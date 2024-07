Euro 2024, Germania: furia della stampa contro Taylor

Grandi polemiche in Germania per l’arbitraggio di Anthony Taylor nella gara dei quarti di finale di Euro 2024 contro la Spagna, che ha sancito l’eliminazione dalla competizione dei padroni di casa della Mannschaft. Il fischietto inglese è colpevole di aver negato un calcio di rigore solare alla formazione di casa, non vedendo un chiaro fallo di mano in area di Cucurella, simile a quello non dato alla Roma nella finale di Europa League contro il Siviglia, e per il quale Taylor era già finito sulla graticola. Anche in questa occasione i tifosi e la stampa tedesca sono insorti, sollevando dei legittimi dubbi sul perché la Uefa lo continui a designare per partite importanti nonostante i continui errori.

Sono diversi i quotidiani tedeschi che si sono scagliati contro Taylor. Bild ha pubblicato una foto dell’inglese titolando: “Rabbia da rigore“, riferendosi all’episodio occorso al minuto 106. In un altro articolo titola: “Che giustificazione c’è?“, mostrando i fotogrammi del momento in cui Cucurella fermava con la mano il tiro di Musiala diretto in porta. La stessa testata ha pubblicato anche un commento di Bastian Schweinsteiger, che non ci sta e tuona: “Qualcuno deve spiegarmi questa decisione. Nove volte su dieci è rigore“. Anche Kicker non le manda a dire sul fischietto britannico, mentre Sky Sports DE ha pubblicato un tweet in cui chiede se fosse fallo di mano di Cucurella o meno. Quello che è certo è che l’episodio farà a lungo discutere soprattutto in Germania, data l’eliminazione della squadra di Nagelsmann nell’Europeo di casa.