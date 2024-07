Euro 2024, Foden: “Mi dispiace che Southgate si senta sotto pressione”

Il trequartista dell’Inghilterra, Phil Foden, ha parlato in vista della sfida dei quarti di finale di Euro 2024 che vedrà la sua Inghilterra opposta alla Svizzera: “Noi giocatori dobbiamo assumerci una parte della colpa per quanto mostrato in campo finora. Devono esserci dei leader che si uniscano e trovino una soluzione su ciò che non funziona. Il CT può fare solo fino a un certo punto. Ti inserisce in un sistema e ti dice come pressare. Se non va così, devi lavorarci su tu giocatore“. Poi ancora su Soutghate: “Mi dispiace che Gareth si senta sotto pressione. In allenamento ci ha detto di pressare e di stare alti in campo e a volte ho la sensazione che questo debba venire dai giocatori. Ne abbiamo parlato, se dovesse succedere di nuovo in una partita, possiamo riunirci e trovare una soluzione, capire perché sta andando male e adattare una strategia per cambiare“.

Poi sul suo Europeo fin qui, Foden ha dichiarato: “Ogni partita faccio piccoli passi avanti e spero di continuare a fare delle buone prestazioni per l’Inghilterra. È sempre stato il mio obiettivo dare tutto per la nazionale. La prima partita è stata molto tranquilla, in quelle successive sono cresciuto, contro la Danimarca ho colpito il palo“. Il talento del Manchester City ha anche respinto l’opinione secondo cui quando si sposta verso l’interno dalla sinistra andando ad occupare una posizione troppo simile a quella di Bellingham: “Non sono d’accordo, penso che lavoriamo bene insieme. È semplicemente il modo in cui a volte vanno le partite e il modo in cui funziona il calcio. Nell’ultima partita abbiamo fatto molto bene“.