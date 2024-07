Wimbledon 2024, Tsitsipas: “Vivo per il tennis, mi sembra strano accusarmi del contrario”

Stefanos Tsitsipas a Wimbledon 2024 cerca di riscoprire il suo miglior livello e punta a risultati importanti anche se non è tra i favoriti alla vittoria. Il greco non ha mai superato gli ottavi di finale sull’erba dell’All England Lawn Tennis Club e provoca costantemente divisioni di opinioni a causa dei commenti sui social network, venendo accusato di mancanza di concentrazione dovuta alla sua vita non sportiva. Insomma, Tsitsipas è nel mezzo di un fuoco mediatico che non sa bene come spegnere, ma la sua risposta alle critiche sul suo atteggiamento è davvero interessante: “Questo torneo mi porta nuove emozioni e freschezza. L’erba è la superficie più piacevole per il corpo di un tennista, ma anche per l’anima e la mente. Sento che si genera una grande armonia e implica libertà. Non sono qui semplicemente per vincere alcune partite, ma voglio davvero fare qualcosa di grande, sento che il mio gioco si sta adattando a questa superficie poco a poco”, ha commentato il greco a ClayTennis.

Tsitsipas, ad oggi fuori dalla top-10 del ranking mondiale, ha ancora fame di vittorie: “Voglio dimostrare al mondo che sono capace di fare bene in questo torneo. È il mio evento preferito e mi permette di avvicinarmi allo stile di gioco che mi piace di più e con cui ho iniziato a giocare quando ero ragazzino. bambino, che giocava al servizio-volley ed era molto aggressivo, andando sempre in avanti. Se ho una mente lucida e un buon livello di precisione, so che questa superficie mi permette cose che non posso fare sugli altri”.

“È stata una sua decisione che smettessimo di lavorare insieme e di fare quelle dichiarazioni. Sono chiaro che lavoro duro ogni giorno, quindi quando sento qualcuno dire quel tipo di cose mi sembra strano. Accusarmi di non essere concentrato sul tennis è strano perché vivo per e per questo sport Tutto quello che faccio nella vita è pensare alla mia carriera tennistica, ho aspettative molto più alte di un quarto di finale al Roland Garros, ma non averlo raggiunto quest’anno non significa che sia la fine. mondo del gioco. Cercherò di avere persone nel mio ambiente che capiscano di più su questo sport”, ha concluso Tsitsipas, visibilmente interdetto dalle parole dell’ex preparatore.