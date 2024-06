Euro 2024, il Belgio si sblocca: Romania battuta 2-0. Tutti a 3 punti nel girone E

Il Belgio batte 2-0 la Romania e conquista la sua prima vittoria nel gruppo E di Euro 2024. Ad una giornata dal termine della fase a gironi, le quattro squadre sono tutte a quota tre punti: nel prossimo turno il Belgio sfiderà l’Ucraina, mentre la Romania dovrà vedersela contro la Slovacchia. A Colonia sono le reti di Tielemans e De Bruyne a regalare il primo successo in Germania agli uomini di Domenico Tedesco, che nell’ultimo turno dovrà però fare a meno dello squalificato Lukebakio, oggi ammonito da diffidato.

Un passo indietro per la Romania che nel 3-0 all’Ucraina aveva fatto registrare il 29% del possesso palla, il più basso mai registrato (dal 1980) per una squadra vincitrice di una partita del torneo Uefa. Stasera, come prevedibile, è sempre il Belgio a controllare il gioco. Ma la nazionale di Tedesco è anche aggressiva e pragmatica, come dimostra l’azione del vantaggio al 2′. Dopo un recupero palla e una verticalizzazione, Lukaku allarga per Doku che restituisce a Big Rom. L’ex Inter spalle alla porta scarica per l’accorrente Tielemans, che col destro non lascia scampo a Nita. La reazione romena però è immediata. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Dragusin svetta più in alto di tutti di testa, ma Casteels è attento e alza in corner. Al 14′, dopo i due gol annullati all’esordio contro la Slovacchia, Lukaku ha la chance per sbloccarsi in questo Europeo: il bomber, reduce dal prestito alla Roma, aggancia in area, si gira e calcia a botta sicura, ma Bancu in scivolata sporca il suo tiro in calcio d’angolo. Quattro minuti dopo il Belgio ha un’altra chance per il 2-0. De Bruyne salta una linea di pressione e mette in moto Lukebakio, che rientra sul sinistro e cerca l’angolo opposto, ma Nita vola e si rifugia in corner.

LE COMBINAZIONI DEL GIRONE E

Nella ripresa è la Romania a costruire la prima palla gol. Mihaila scatta in profondità in posizione regolare, ma si allarga sul sinistro e calcia alto. Al 64′ continua la maledizione di Romelu Lukaku. L’attaccante sfrutta un assist di De Bruyne e batte col sinistro Nita, ma il Var rileva un fuorigioco e cancella per la terza volta un gol di Big Rom nel torneo. Il 2-0 è solo rinviato. E all’81’ De Bruyne imita il compagno di nazionale. Casteels rinvia dalla sua area, De Bruyne brucia in profondità la difesa romena e in spaccata anticipa Nita firmando il gol del raddoppio. Lukaku ha un’altra chance per il tris, ma Nita fa buona guardia e nega la gioia della rete all’attaccante. Il risultato non cambia e offre una situazione di massimo equilibrio al girone. Occhi puntati sulla differenza reti: Romania e Belgio a quota 1. Slovacchia a zero e Ucraina a -2.