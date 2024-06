Euro 2024: Belgio flop, trionfa a sorpresa 1-0 la Slovacchia

Impresa della Slovacchia, che nella gara d’esordio a Euro 2024 sorprende il Belgio. Finisce infatti 1-0 per la formazione di Francesco Calzona, che passa in vantaggio dopo 7′ grazie alla rete di Ivan Schranz e poi resiste caparbiamente agli assalti dei Diavoli Rossi. Belgio anche sfortunato, con due reti annullate dal Var a Lukaku, ma non è riuscito a sfruttare nessuna delle numerose occasioni da gol. In diversi momenti inoltre non è riuscito a trovare la quadra in fase offensiva, con una manovra spesso compassata e disordinata. Classifica del Gruppo E dunque ribaltata rispetto ai pronostici della vigilia: guidano a quota 3 punti Slovacchia e Romania, ferme a zero le due formazioni più accreditate, Belgio e Ucraina.

LA CRONACA DEL MATCH -Il Belgio schiera un 4-2-3-1 con Casteels tra i pali, Castagne, Faes, Debast, e un inedito Carrasco in difesa, Mangala e Onana nei due di centrocampo. Tridente formato da Doku, De Bruyne e Trossard alle spalle dell’unica punta Lukaku. La Slovacchia risponde con un 4-3-3 con Dubravka in porta, linea difensiva composta da Pekarik, Vavro, Skriniar e Hancko; Kucka, Lobotka e Duda a centrocampo. Tridente d’attacco formato da Schranz, Bozenik e Haraslin.

Pronti via e il Belgio ha subito un’occasione colossale per sbloccare la sfida: Doku è imprendibile e si fa metà campo palla al piede saltando la difesa avversaria, mette in mezzo ma Lukaku si fa ipnotizzare da Dubravka e non riesce a ribadire a rete. Al 5′ la formazione di Tedesco ha un’altra chance con Lukaku e Trossard, ma passano solo due minuti e la Slovacchia passa in vantaggio. Doku commette un grave errore, passaggio orizzontale in area che viene intercettato dagli avversari: Bozenik calcia a rete ma Casteels para. Sulla respinta però il più lesto di tutti è Schranz, che da posizione defilata trova l’angolino e sigla l’1-0. Si tratta del gol più veloce della nazionale slovacca nella fase finale di un grande torneo.

Il Belgio prova a reagire ma non riesce a trovare spazi contro un’ottima linea difensiva slovacca, che concede poco e fa ripartire pericolosamente dall’altro lato con Lobotka faro in mezzo al campo. Sul finire della prima frazione va vicina al raddoppio la Slovacchia: cross di Kucka su cui Haraslin impatta benissimo con il piattone a giro, ma Casteels è attento e para in angolo. L’occasione più clamorosa capita però al 43′ sui piedi di Lukaku, che lanciato a rete ciabatta a tu per tu con Dubravka e manda incredibilmente a lato. La prima frazione si chiude dunque con la Slovacchia in vantaggio 1-0.

Nella ripresa prende subito in mano il pallino del gioco il Belgio e spinge alla ricerca del pareggio. Questo arriva al 56′ con Lukaku, che a porta vuota mette in rete la sponda di Onana da calcio d’angolo. Il gol viene però annullato per la posizione di fuorigioco dell’attaccante belga. I Diavoli Rossi però non si arrendono, e dopo due conclusioni di Lukaku e Trossard hanno un’occasione clamorosa, che capita sui piedi del neo entrato Bakayoko: l’esterno del Psv approfitta di un’uscita avventata di Dubravka e calcia a colpo sicuro, ma sulla riga salva miracolosamente Hancko. Nella fase centrale del secondo tempo si placa l’arrembaggio belga e la Slovacchia prova ad amministrare la partita.

All’86’ Lukaku trova ancora il pareggio, ma anche in questa occasione la rete viene annullata. Lancio di Debast in profondità per Openda, che sguscia via sulla sinistra ma tocca con la mano. L’attaccante del Lipsia mette in mezzo per Lukaku che col mancino dietro la linea dei difensori batte a rete. Dopo un check del Var però l’arbitro annulla la rete: si rimane sull’1-0 per la formazione di Calzona, che resiste fino al triplice fischio finale. Gli ultimi assalti del Belgio infatti non trovano fortuna nonostante l’assetto super offensivo, e per gli uomini di Tedesco arriva una bruciante sconfitta all’esordio.