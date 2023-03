Elite Round Europei Under 17 2023: Italia pareggia 2-2 in rimonta con l’Irlanda

L’Italia pareggia 2-2 contro l’Irlanda nel suo esordio nella fase a gironi degli Elite Round degli Europei Under 17. A Cipro gli azzurrini allenati da Bernardo Corradi riescono a rimontare due gol di svantaggio e ad ottenere almeno un punto da questa sfida inaugurale. Primo tempo dominato dalla formazione irlandese, che non permette ai nostri ragazzi di impostare e trovare varchi. Al 24′ è Akachukwu ad aprire le marcature su assist del centravanti Melia, e un quarto d’ora dopo arriva la sfortunata autorete del portiere Martinelli su una conclusione da parte di Orazi, quindicenne dello Shemrock Rovers. Il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 2-0 in favore della compagine allenata da Colin O’Brien.

Gli azzurrini tornano però in campo con un nuovo atteggiamento, con l’obiettivo di riprendere la partita, e ci riescono. Al minuto 65 il terzino destro Babb commette fallo da rigore e Ravagnoli dagli undici metri non sbaglia. Poi è capitan Mannini all’80° a trovare la rete del pareggio su assist del neo subentrato Mattia Liberali. Nei minuti finali prosegue il forcing da parte dell’Italia, che però non riesce a trovare il gol vittoria nonostante ben sei minuti di recupero. I nostri ragazzi torneranno in campo venerdì contro i padroni di casa di Cipro.